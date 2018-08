Kermis opstellen nog steeds mogelijk 21 augustus 2018

Ondanks de twee nieuwe zeilsculpturen in het centrum, zal het nog steeds mogelijk zijn om kermisattracties te plaatsen. De gemeente is volop bezig om het centrum een nieuwe look te geven. Door het plaatsen van de twee zeilsculpturen vroegen veel mensen zich af of de kermisattracties nog in het centrum geplaatst konden worden. "De kramen kunnen in de toekomst opgesteld worden in een boog rond de zeilsculpturen. Vroeger stonden de kramen gericht naar de straat, maar vanaf nu worden ze gedraaid en staan ze gericht naar de binnenzijde van het plein. Dat is ook heel wat veiliger", vertelde schepen Simon De Boeck(CD&V). (MCT)