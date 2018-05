Keep It Clean-leden getrakteerd op ontbijt 23 mei 2018

Een dertigtal Keep It Clean-leden werden op zaterdag verwend met enkele ontbijtkoeken in de sporthal Koornmolen in Gooik.





Deze mensen zorgen ervoor dat - en dit op vrijwillige basis - al jaren de straten van Gooik er netjes bijliggen.





"Wij kunnen het niet genoeg zeggen hoe belangrijk deze mensen voor onze gemeente wel zijn. Ze zorgen ervoor dat het zwerfvuil van zeker 90 procent van onze straten regelmatig opgeruimd wordt. Daarom bedanken wij hun met een ontbijt en krijgen ze ook nog handschoenen, grijpers en vuilniszakken mee naar huis", aldus schepen Simon De Boeck(CD&V).





(MCT)