Karo nieuwe uitbaatster sportcafé Koornmolen 01 augustus 2018

02u43 0

Deze week opende Karo Vossen voor de eerste maal de deuren van sportcafé Koornmolen in Gooik. Samen met papa Geert en mama Sylviane zal ze trachten te zorgen voor een bruisende ontmoetingsplek. "We zien het als onze missie om van het sportcafé en de accommodaties daarrond bruisende plekken te maken, een sportcentrum vol leven en actie. Extra focus willen we leggen op gezondheid door fruit en suikervrije dranken te promoten. Ook streekproducten willen we in de picture zetten en kleine snacks aanbieden", zegt Karo. Ondertussen werd er een nieuw omheind terras aangelegd, de zaak is open elke weekdag vanaf 16 uur, op woensdag vanaf 14 uur en in het weekend vanaf 9 uur. (MCT)