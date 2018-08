Kareelbunder of toch een andere naam? 04 augustus 2018

De gemeente Gooik organiseert een openbaar onderzoek om na te gaan of iemand bezwaren heeft tegen de nieuwe naam 'Kareelbunder' in Leerbeek.





Het gemeentebestuur heeft tijdens de gemeenteraad van 24 april aan de nieuw aan te leggen wegenis in het woonproject 'Kwadebeekstraat' de voorlopige naam 'Kareelbunder' toegekend.





Er wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd dat loopt tot en met 31 augustus om na te gaan of er mensen zijn die bezwaren op opmerkingen hebben tegen de naam.





Indien dit het geval is, kunt u binnen deze periode schriftelijk een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. (MCT)