Kapsters getrakteerd door uitbaatster Hair Lin 10 augustus 2018

Lindsay Schets van de kapperszaak Hair Lin in Gooik heeft haar collega's kapsters uitgenodigd voor een teambuilding. Tijdens de grote vakantie wilde Schets haar personeel bedanken en dus vroeg ze aan kapsters Deborah, Elien, Naomi en Jolie om samen eens te gaan dineren in een restaurant in Lennik. "Na het eten brengen we nog een bezoekje aan danstempel Carré in Willebroek, dit alles om de dames te bedanken voor het goede werk dat ze de laatste maanden hebben geleverd", vertelde Schets.





(MCT)