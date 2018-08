Kampioene Emma gooit mee balletje met lokale petanqueclub 09 augustus 2018

Emma De Valck uit Dilbeek, die al heel wat prijzen en bekers won bij petanquewedstrijden en zelfs Vlaams kampioen werd, kwam samen met papa Dirk, petanque instructeur, een balletje gooien bij de mannen en vrouwen van de petanqueclub in Oetingen.





Tijdens de wekelijkse oefenavonden op vrijdag mochten de petanquers in het centrum van Oetingen een echte kampioene verwelkomen. Emma De Valck, een veelbelovende atlete in de wereld van het petanquen, kwam gewoon mee een balletje gooien. En ze deed het prima.











(MCT)