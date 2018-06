Kamiel en Paula vieren 60ste huwelijksverjaardag 14 juni 2018

Kamiel Pappaert en Paula De Bisschop uit Gooik mogen zich een diamanten koppel noemen. Hij werkte als molenaar in de Oude Geraardsbergsestraat, zij was naaister en nam de zorg voor hun kinderen Erik, Hilde en Els op zich. Intussen telt de familie ook al zes kleinkinderen en zelfs drie achterkleinkinderen. Die kwamen allemaal meevieren in zaal De Vlaamse Ardennen in Roosdaal.





(MCT)