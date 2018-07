Kadebeekstraat was villawijk van Romeinen 04 juli 2018

02u43 0 Gooik Archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum hebben heel wat Romeinse schatten blootgelegd in de Kwadebeekstraat.

Voor er met de bouw van 25 woning gestart wordt, mogen de archeologen er hun gangen gaan. "Bij de opgravingen is een deel van een villadomein uit de Romeinse periode ontdekt uit de tweede eeuw na Christus", zegt archeoloog Brent Belis. De woning uit steen werd gebouwd op een fundering van ijzerzandsteen, wellicht aangevoerd van de Kesterheide, en had een houten dak. Later werd het gebouw opgetrokken uit natuursteen en gebruikte men dakpannen. De stenen zijn in de eeuwen nadien weer verwijderd en op een andere locatie hergebruikt. "In een gracht vonden we een ijzeren speerpunt en scherven van een jachtbeker versierd met een hond of konijn", adus Brent.





De vondsten leveren veel info op over de Romeinse periode en worden ondergebracht in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant. "Ten vroegste volgend jaar kunnen de vondsten in de gemeenten tentoongesteld worden", zei archeoloog Peter Hazen. (MCT)