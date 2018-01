Kaasavond in Ons Huis 19 januari 2018

02u26 0

Naar jaarlijkse traditie organiseert de vriendenkring van de Sint-Martinusparochie van Kester op zaterdag 27 januari een kaasavond met wijn en trappist. Ze zorgen voor een ruim aanbod aan kazen, maar er zijn ook boterhammen met hesp en 'kop' te verkrijgen.





Daarbij serveren ze uitgelezen wijnen en alle zes de Belgische trappistenbieren. De opbrengst van de kaasavond gaat naar het onderhoud van de parochiale gebouwen. Ze starten om 17uur in de zaal Ons Huis in de Ham in Kester. (MCT)