Kaartje leggen met dat ietsje meer Een boterham met kop Marc Colpaert

06 februari 2019

17u19 0

Op de eerste woensdag van de maand is de wekelijkse kaartnamiddag van de gepensioneerden vereniging ‘De Eekhoorn’ altijd iets speciaals. Elke woensdagnamiddag komen de gepensioneerden samen in café ‘t Vijfde Wiel in Oetingen om een kaartje te leggen. “Wij doen dit al vele jaren en het blijft een leuke namiddag voor onze mensen”, vertelde Alfons Willems. Maar telkens op de eerste woensdag van de maand is er iets speciaals. Dan wordt er niet alleen een kaartje gelegd(wiezen), maar is er ook nog iets extra voorzien om te eten. “Deze keer is het een boterham met ‘kop’ aangevuld met een tas koffie, die ik samen met mijn vrouw Rita heb klaargemaakt”,vertelde Remi Sterckx. MCT