Kaap eens het jeugdhuis Guuk Jeugdhuis bestaat 13 jaar Marc Colpaert

26 november 2018

Sinds kort is het mogelijk dat andere verenigingen het jeugdhuis Guuk eens gaan ‘kapen’ voor een avond. Het jeugdhuis Guuk bestaat nu 13 jaar en dat werd gevierd in hun lokaal met een klein feestje, wat bubbels en een optreden van de groep Bucklefish. Die avond stond in het teken van Apollo 13, waarbij de link gelegd werd dat het jeugdhuis ook 13 jaar bestond. “Voor ons is 13 jaar geen ongeluksgetal, want het loopt heel goed in het jeugdhuis Guuk”,begint Samuel Billens. Een paar jaar geleden waren er nog problemen om de nodige vrijwilligers te vinden om het jeugdhuis open te houden. “Al die problemen zijn vandaag achter de rug en wij hebben nu een degelijk bestuur, die er voor zorgen dat ons jeugdhuis elke vrijdag open is en soms ook wel eens op andere dagen”, aldus Billens. Sinds enige tijd is het mogelijk dat andere verenigingen het jeugdhuis gaan ‘kapen’. “Wij bedoelen daarmee dat andere verenigingen, zoals de chiro of de scouts een leuke avond kunnen organiseren in het jeugdhuis, zo moeten wij eens een keertje niet achter de toog staan en kunnen wij ten volle genieten van de avond.” Ook al loopt de werking in het jeugdhuis vandaag op wieltjes toch zijn nieuwe vrijwilligers steeds welkom. Wie zich geroepen voelt om als vrijwilliger een avondje mee te draaien in het jeugdhuis, stapt gewoon eens binnen op een vrijdagavond. De mensen krijgen dan enkele drankbonnetjes als dank voor hun bewezen diensten. Want, hoe meer van het jonge volkje de weg naar het jeugdhuis vindt, hoe beter natuurlijk. MCT