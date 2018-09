Jurgen en Stijn verpulveren wereldrecord airhockey 03 september 2018

Jurgen Lagrange en Stijn Dedobbeleer uit Oetingen zijn er in geslaagd om het wereldrecord airhockey op hun naam te zetten met 48 uur, een verbetering van het vorige record met maar liefst 20 uur.





Al sinds vrijdag 16 uur waren Jurgen en Stijn zonder te stoppen bezig met spelletjes spelen. Vooral de eerste nacht zo rond de klok van 4 uur was het moeilijk. "'s Nacht zijn er bijna geen bezoekers, er wordt er geen muziek gedraaid, gelukkig hadden we onze ploeg vrijwilligers om ons te steunen", zegt Jurgen. De eerste zes uren van de recordpoging werd er doorgespeeld om dan een kwartiertje te rusten. "Eigenlijk mochten ze een half uurtje nemen (ze mogen 5 minuten per gespeeld uur rusten,red.), maar hiermee hebben ze een kwartiertje extra opgespaard. Nadien werd om de drie uur telkens een kwartier pauze genomen. Op zondagochtend werd dan beslist om een half uur te rusten, wat zeker nodig was. "Vanaf dat ze de kaap van 28 uur verbroken hadden, wisten ze het met zekerheid dat het record ging sneuvelen en daar kregen ze extra krachten van", vertelde Mieke De Mooter. En dus werd het oude record dat op naam stond van twee Canadezen Jesse Fontaine en Breanna Broughton verpulverd. Stijn scoorde tijdens de wereldrecordpoging 1.965 punten, Jurgen 1.440. De opbrengsten van hun actie gaan naar enkele goede doelen. (MCT)