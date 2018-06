Julien en Diane zijn 50 jaar getrouwd 15 juni 2018

Julien Snoeck en zijn vrouw Diane Kestemont uit Gooik vierden met de hele familie hun gouden huwelijksverjaardag in de Parochiezaal van Denderwindeke. Ze leerden elkaar kennen tijdens de bierfeesten in Denderwindeke, meer dan 50 jaar geleden. Ze trouwden en kregen samen vier kinderen: Benny, Els, Leen en Sofie, momenteel al aangevuld met acht kleinkinderen. Julien had zijn eigen transportbedrijf. Diane zorgde jaren voor de schoolkinderen tijdens de naschoolse opvang. Vandaag fietsen en zwemmen ze nog graag en gaan regelmatig eens op vakantie.





(MCT)