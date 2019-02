Jules moest afscheid nemen van zijn Simone Marc Colpaert

13 februari 2019

Enkele dagen geleden is totaal onverwachts Simone Van Eeckhoudt uit Gooik gestorven ze was 84 jaar oud. Eind vorig jaar brachten wij nog een reportage over Simone en haar man Jules Appelmans die al 45 jaar voor zijn zieke vrouwm die de ziekte ALS had, zorgde. “Begin vorige week ging Simone plots heel erg achteruit, zo erg zelfs dat de dokter besliste dat ze naar de kliniek moest. Ik zag het dadelijk, mijn vrouw was gewoon opgeleefd. Op zeker moment zei ze me zelfs “dat het tijd was dat ze haar moesten komen halen”. Op vrijdag 8 februari is ze dan overleden. Ik heb gedaan wat ik moest doen voor mijn vrouw Simone, want de helft van mijn leven heb ik voor haar gezorgd, ik moet mezelf dan ook niets verwijten, ook al valt het afscheid zwaar. Ik weet dat ze nu gelukkig is”, zegt Jules stil. Deze week wordt er in intieme kring afscheid genomen van Simone. MCT