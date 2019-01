Jos en Annemie zijn een gouden paar Al 50 jaar samen Marc Colpaert

11 januari 2019

Jos Van Eeckhoudt en zijn vrouw Annemie Vandenbroeke uit Gooik vierden hun gouden huwelijksverjaardag. Annemie leerde Jos kennen op een feestje van een vriendin van haar. Ze werden verliefd en trouwden enige tijd later. Ze kregen samen drie kinderen Geert, Mark en Luk. Die op hun beurt aan de basis lagen voor acht kleinkinderen. Jos was ambtenaar en Annemie was leerkracht in het kleuteronderwijs. Vandaag genieten ze samen van hun welverdiend pensioen. Annemie maakt in haar vrije tijd graag mooie juwelen, samen met haar man Jos gaan ze regelmatig eens op reis of gezellig iets eten. Het gouden paar kreeg een ruiker bloemen van de burgemeester en ze mochten hun handtekening plaatsen in het gulden boek van de gemeente. MCT