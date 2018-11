Joni verkoopt 160 liter (!) soep voor Rode Neuzen Dag

Marc Colpaert

20 november 2018

17u23 0 Gooik Joni Denaeyer (12) uit Gooik heeft samen met haar ouders en broer Jonas liefst 160 liter soep verkocht voor Rode Neuzen Dag.

Rode Neuzen Dag is een actie gericht op mentaal welzijn bij jongeren. Enige tijd geleden vroeg Joni aan haar mama Sylvia of ze niets konden doen in het kader van deze actie. “Ik kook graag en Joni helpt met plezier mee in de keuken”, vertelt Sylvia. “Zo zijn we op het idee gekomen om soep te maken en te verkopen voor 5 euro per liter.”

Met de hulp van het hele gezin en enkele vrienden werden liters pompoen- en tomatensoep gemaakt. Wat promotie op sociale media later stroomden de bestellingen binnen. En wie besteld had, mocht in de voorbije dagen zijn of haar potten soep komen ophalen. “We kunnen met trots meedelen dat we in totaal 160 liter soep verkocht hebben, wat 705 euro winst opgeleverd heeft”, vertelt een tevreden Joni.