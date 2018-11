Joni verkocht 160 liter soep voor de Rode Neuzen Dag

Marc Colpaert

20 november 2018

Joni Denaeyer(12) uit Gooik slaagde er in om samen met haar ouders en broer Jonas in totaal 160 liter soep te verkopen voor de actie van De Rode Neuzen Dag. Joni vroeg een tijdje geleden aan haar moeder Sylvia of ze niks konden organiseren voor de Rode Neuzen Dag. “Ik kook graag en mijn dochter helpt graag in de keuken en zo kwamen we op het idee om soep te maken en te verkopen aan 5 euro per liter”, zei mama Sylvia. Naast de huisgenoten kwamen ook enkele vrienden meehelpen aan de voorbereidingen. Ze vulden heel wat potten met pompoensoep en tomatensoep, maar dan zonder balletjes. Na wat promotie op de sociale media en de nodige mond aan mond reclame hebben vele mensen - een honderdtal - een bestelling geplaatst. Die mochten ze de afgelopen dagen komen ophalen. “Vandaag kunnen we trots meedelen dat we in totaal 160 liters soep hebben verkocht en dat de verkoop een winst opleverde van 705 euro”, vertelde een tevreden Joni. Soep hebben ze niet meer, maar wie hun actie nog wilt steunen kan dit door een bijdrage te storten, meer info op de website: www.rodeneuzen.be. MCT