Jongens uit Altenberge komen sjotten in Gooik

Een delegatie uit Altenberge(Duitsland) kwam naar Gooik om de eerste contacten te leggen zodat voetballertjes uit Altenberge in Gooik kunnen komen voetballen tijdens het Paastornooi. Sedert Pinksteren 1979 is Gooik partner van de Duitse gemeente Altenberge, zowat 350 km van Gooik verwijderd. Het ‘Altenberge-comité’ onderhoudt regelmatig contacten met ‘het Gooiker Komitee’ om uitwisselingen tussen de gemeentebesturen, verenigingen en scholen te organiseren. Tevens zijn er ook om de vijf jaar jubileumvieringen, beurtelings in Gooik en in Altenberge. De reden van hun bezoek aan Gooik kwam er op vraag van enkele ouders van de U7 uit Altenberge. “Deze ouders zijn zelf mensen die in hun jeugdjaren meerdere keren in Gooik zijn geweest en hier fantastisch goede herinneringen aan hebben overgehouden. Daarop werd ik gecontacteerd door Rüdiger Schipper met de vraag of zijn zoontje die speelt bij de U7 in Alterberge, zou kunnen voetballen tegen de Gooikse U7", zei André De Leener. Pascal Vandercammen, de voorzitter van Kester-Gooik werd aangesproken om de eerste contacten te leggen. Een mogelijk eerste treffen kan reeds plaatsvinden op het Paastornooi in Gooik, met hoeveel ploegen er zal gespeeld worden moet nog verder onderhandeld worden door de twee bestuurders, Kester-Gooik en TUS Altenberge. Nadien zullen er verdere plannen gemaakt worden om ook matchen te spelen in Altenberge. Het is de bedoeling dat de spelertjes en hun ouders tijdens de tornooien bij de ouders van de partnergemeente verblijven. MCT

