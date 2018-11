Jonge mountainbikers aan het trainen Marc Colpaert

27 november 2018

De jongens in de leeftijdscategorie tussen 7 en 10 jaar van de Wielerschool Pajottenland trekken regelmatig door het Pajotse landschap om te gaan trainen. Bij de Wielerschool Pajottenland wordt de focus vooral gelegd op het mountainbiken, maar daarnaast willen ze de renners ook kennis laten maken met de andere wielerdisciplines in de vorm van initiaties. Ze trainen iedere zaterdagvoormiddag aan het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen in Gooik. ”Van daaruit trekken we dan de mooie Pajotse natuur in om te oefenen op techniek en op snelheid”, legt trainer Erwin Vandersteen uit. Om veilig met die jonge mountainbikers door de natuur te kunnen crossen, kan trainer Erwin steeds rekenen op twee papa’s Dimitri en Gaetan, die mee komen fietsen en een oogje in het zeil houden. Meer info over deze vereniging stuur een mailtje naar: info@wielerschoolpajottenland.be. MCT