Jonge bestuurster reed 130 km/uur op Hallebaan 03 mei 2018

De 19-jarige V. heeft in de Halse politierechtbank een boete van 560 euro en een rijverbod van 25 dagen gekregen nadat ze in mei vorig jaar liefst 130 km/uur reed op de Hallebaan. "Ze was die dag op weg naar het werk, maar kreeg te horen dat haar grootvader overleden was", aldus haar advocate. "Hij speelde een grote rol in haar opvoeding. Het was dus een emotioneel moment." V. moet ook haar praktijkexamen opnieuw afleggen.





