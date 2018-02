Jonas De Maeseneer nieuw bij OCMW 02 februari 2018

Jonas De Maeseneer (28) is het nieuwe gezicht in de OCMW-raad van Gooik.





Jonas is geen onbekende in Gooik. Zo was hij eerst jongerenvoorzitter bij de CD&V en sinds begin vorig jaar voorzitter bij CD&V. Omdat Linda De Schutter naar de gemeenteraad gaat, krijgt Jonas nu de kans om nog enkele maanden in de raad van het OCMW te zetelen.





"Dat is natuurlijk een gedroomde kans voor mij, want ik werk al enkele jaren in de sociale sector als consulent bij het Agentschap Jongeren Welzijn. Het OCMW leunt daar natuurlijk zeer kort bij aan, daarom ook dat ik deze job met plezier aanvaard heb", zegt Jonas. Hij hoopt in ieder geval op een politieke loopbaan en dan is starten in het OCMW natuurlijk goed meegenomen. (MCT)