Jojo's van Chiro Uidekrij amuseren zich in de zaal Parecia Liever spelen met legoblokjes dan buiten spelen Marc Colpaert

10 maart 2019

De Jojo’s de jongste groep jongens van chiro Uidekrij uit Gooik gingen zich een namiddag amuseren in de zaal Parecia waar enkele honderden legoblokjes op hun zaten te wachten. Op zondag was het op sommige momenten zo slecht weer dat wie niet buiten moest zijn het best binnen bleef. Dat moeten ze ook gedacht hebben bij de jongens van de chiro Uidekrij. “Wij hadden een mailtje gekregen van de KWB Leerbeek & Kester dat onze kinderen vandaag gratis mochten komen spelen met vele honderden legoblokjes in de zaal Parecia in Leerbeek. Gezien het slechte weer hebben wij beslist om er een leuke namiddag van te maken in de zaal, want wie speelt er nu niet graag met legoblokjes”, zei Jonas De Schryver(leiding). MCT