Jogging en kinderstratenloop van de KWB 08 mei 2018

02u28 0

De KWB in beweging Leerbeek organiseert de Kwadebeekjogging en kinderstratenloop - al de 24ste editie - op zaterdag 12 mei in Leerbeek. Op geasfalteerde, verkeersvrije wegen gaan de jongsten van start voor de 400 meter om 14.30 uur. Nadien volgen de iets oudere kinderen die 800 meter lopen, de volwassenen lopen nadien twee rondjes van telkens 4 kilometer. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur op het terrein van de schuttersgilde in de Kwadebeekstraat in Leerbeek. De deelnameprijs voor kinderen en KWB-leden is 2 euro, voor niet leden 4 euro. Meer inlichtingen bij Marc Timmermans 0486/40.07.92 of e-mail: kwb_leerbeek@hotmail.com (MCT)