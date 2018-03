Jeugdverenigingen lenen renteloos 01 maart 2018

02u27 0 Gooik De gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd dat jeugdverenigingen renteloze leningen toestaat, bijvoorbeeld voor de renovatie van lokalen.

Gooik telt elf jeugdverenigingen, samen goed voor zowat zevenhonderd leden. Maar sommige van die verenigingen moeten het met sterk verouderde - en soms onveilige - lokalen doen. "De gemeente wil nu graag een duwtje in de rug geven", zegt schepen Simon De Boeck (CD&V). "Een vereniging die mooie lokalen heeft, kan die in de zomermaanden verhuren aan andere jeugdverenigingen die op kamp gaan. Dat kan jaarlijks een aardige cent opbrengen. Maar voor een jeugdlokaal omgebouwd is tot volwaardige logies, moet er eerst zwaar geïnvesteerd worden."





Voortaan kunnen jeugdbewegingen een bedrag van 50.000 tot 200.000 euro renteloos lenen. Scouts Aurora uit Oetingen heeft alvast concrete plannen en denkt 400.000 euro nodig te hebben voor de bouw van nieuwe lokalen. De overkoepelende vzw JAO maakt zich sterk de helft daarvan in te kunnen zamelen via acties en sponsors. De andere helft zou dan renteloos geleend worden. (MCT)