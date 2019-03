Jenthe kreeg een cheque van 1.000 euro Marc Colpaert

07 maart 2019

Jenthe Segers en zijn vader Jean-Pierre kregen een cheque van 1.000 euro van de organisatoren van het werelduurrecord airhockey in Oetingen. Jurgen Lagrange en Stijn Dedobbeleer samen met heel wat vrienden uit Oetingen, zijn er vorig jaar in september in geslaagd om het wereldrecord airhockey op hun naam te zetten met zomaar eventjes 48 uur, dat was een verbetering van het vorige record met maar liefst 20 uur. Zoals toen werd afgesproken gaat de opbrengst van deze recordpoging naar een goed doel. Daarom gaven ze in het zaaltje achter café ‘t Vijfde Wiel in Oetingen een cheque van 1.000 euro aan Jenthe Segers. Deze laatste kwam door een ongeval in een rolstoel terecht en kan moeilijk lopen of praten. “Wij danken de organisatoren en dan vooral Jurgen en Stijn om ons dit geld te schenken. Wij gaan het goed kunnen gebruiken”, zei vader Jean-Pierre. MCT