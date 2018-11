Jeanne nodigde mensen uit om te komen eten En het was heel lekker Marc Colpaert

12 november 2018

In het teken van ‘Gooik kookt Mondiaal’ nodigden een zestal Gooikse gezinnen afkomstig uit het zuiden, enkele mensen uit om tijdens de ‘Wereldweek’ bij hun eens te komen eten. Wij gingen een kijkje nemen bij Jeanne Uwimana ooit woonachtig in Rwanda, maar sinds 7 jaar verblijft ze in Leerbeek. Louize, Anke, Eva, Lieze, Jan en Jente zakten af naar de woning van Jeanne om er te genieten van een lekkere maaltijd, zo kregen ze ondermeer: kip met pindakaas met gebakken banaan en boontjes en ook Afrikaanse carbonaden met rijst. De vijf dames waren in elk geval uiterst tevreden met wat ze te eten kregen en Jan de enige man in het gezelschap ook. “Het heeft echt heel goed gesmaakt, wij kijken al uit naar het dessert”, sprak Louize. Jeanne, die heel goed Nederlands spreekt, vond het een leuke zaak om eens wat mensen uit te nodigen om te komen eten. MCT