Jan Vanderhoeven is de nieuwe voorzitter van de CD&V Hij haalde het met 96,4 procent! Marc Colpaert

01 februari 2019

Afgelopen weekend werd Jan Vanderhoeven met een overgrote meerderheid verkozen als voorzitter van deCD&V Gooik. Maar liefst 96,4 procent van de leden gaf zijn vertrouwen aan Jan. Jan Vanderhoeven, woonachtig in Kester, nam eerder al het voorzitterschap van CD&V Gooik op zich sinds januari 2018, en begeleidde op die manier de afgelopen maanden CD&V Gooik naar een historisch verkiezingsresultaat. Dat werk

mag hij nu dus verderzetten voor de partij. “Als je als voorzitter dergelijke verkiezingsoverwinning kan voorleggen, dan mag je toch zeggen dat het harde werk als voorzitter van het afgelopen jaar geloond heeft. Dat geeft een grote voldoening. Dat zoveel leden van onze partij me opnieuw het vertrouwen geven om dit werk verder te zetten, maakt me bijzonder fier. Het is een teken dat mijn werk gewaardeerd wordt, en dat is heel leuk om te voelen”, besluit Jan. MCT