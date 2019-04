Jan en Jacqueline vierden hun gouden huwelijk Marc Colpaert

05 april 2019

Jan Wauters en Jacqueline Leroux uit Leerbeek vierden met familie en vrienden hun gouden huwelijk in de zaal Eenhoorn in Asse. Jan en Jacqueline leerden elkaar kennen op een fuif van de KLJ en werden verliefd op mekaar. Vandaag zijn ze al 50 jaar een getrouwd koppel, Jan ging voor een loopbaan als bediende en Jacqueline zocht het in de wereld van de verzekeringen. Ondertussen kregen ze twee kinderen: Wim en Geert die op hun beurt zorgden voor twee kleinkinderen. Ons gouden koppel was de voorbije jaren heel actief in het verenigingsleven in Leerbeek. Vandaag genieten ze samen met hun familie met volle teugen van het leven.