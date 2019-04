Isabelle Pierreux staat op plaats 5 voor de Kamer Marc Colpaert

04 april 2019

Gewezen gemeenteraadslid Isabelle Pierreux zal op 26 mei op plaats 5 staan voor de Kamer in Vlaams-Brabant op de lijst van Vlaams-Belang. Isabelle Pierreux is geen onbekende in de lokale politiek. Eerder zetelde ze al in de gemeenteraad en de OCMW-raad in Gooik en maakte ze deel uit van het partijbestuur van de N-VA. De inconsequente houding op communautair vlak en de talloze ingeslikte beloftes brachten haar in 2016 echter tot het besluit haar voormalige partijdeur achter zich dicht te trekken en voluit te kiezen voor het Vlaams Belang. “Net als vele N-VA-kiezers voelde ik mij bekocht. Voor mij is het Vlaams Belang de enige partij die zichzelf trouw is gebleven en zijn rechtlijnigheid heeft behouden”, aldus Pierreux. De grootste uitdaging voor de partij is de bevolkingsgroei die onze streek de komende decennia te slikken dreigt te krijgen. “Het Federaal Planbureau voorspelt dat onze provincie de komende decennia zal vermeerderen met zo’n 350.000 mensen of een bevolkingstoename van bijna 50 procent in de komende decennia. De aanwas is voor driekwart te wijten aan immigratie. Hiermee kunnen we de dichtstbevolkte regio van het land worden en dreigen de Vlamingen in heel wat gemeenten in een minderheidspositie te komen”, aldus Isabelle.