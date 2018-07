Inwonertjes Heideblik kunnen zomer in met nieuwe speeltuin 05 juli 2018

02u38 0 Gooik Kinderen uit de wijk Heideblik in Leerbeek hebben zich gisteren voor het eerst kunnen uitleven in een nieuwe speeltuin.

De Hazelaarswijk in Oetingen en de Heideblik in Leerbeek hebben in de eerste week van de grote vakantie een nieuwe speeltuin gekregen. Zo breidt de gemeente het aantal speeltuintjes in de wijken uit tot twaalf. Heideblik is zelf nog maar enkele jaren oud en de jonge koppels die zich er kwamen vestigen, hebben intussen kleine kinderen. Die kunnen zich nu helemaal uitleven op een wip, en een klimtoren met schuif-af. In het najaar wordt er ook een haagje geplant als veilige afscherming.





Op vraag van de inwoners wordt ook een kleine kruiden- en bloementuin aangelegd. In de Hazelaarswijk worden dan weer twee kleine voetbaldoelen geplaatst, en een 'junglepad' aangelegd. (MCT)