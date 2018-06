Inwoners willen meer informatie 22 juni 2018

Bij een bevraging onder de inwoners van Gooik werd vastgesteld dat heel wat mensen meer informatie wensen over de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad. De inwoners van Gooik kregen de kans om hun mening te geven over hun gemeente.





"We hebben vastgesteld dat niet minder dan 87 procent van de mensen, die meededen aan de enquete, meer informatie wilden over de beslissingen die tijdens de gemeenteraad werden genomen", aldus burgemeester Michel Doomst (CD&V).





In de toekomst gaat de gemeente in haar informatieblad Info Gooik meer informatie opnemen over de genomen beslissingen. (MCT)