Inwoners van 'Toeiken' vieren feest 13 februari 2018

De mannen en vrouwen van 'Toeiken' vierden feest in zaal Niko in het centrum van Gooik. De bewoners van de Monseigneur Abbeloosstraat in Gooik, beter gekend als 'Toeiken' organiseerden samen een buurtdrink om het jaar goed te starten. "Wij doen dit al enkele jaren en dat valt ieder jaar heel goed mee. Het is de gelegenheid om al de buren en vrienden uit de straat een gelukkig nieuwjaar te wensen en om wat bij te praten", legt Pascal De Leener uit. Er waren hapjes en drankjes en er werd veel plezier gemaakt.











(MCT)