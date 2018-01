Inwoners Kervyn wensen elkaar een gelukkig 2018 20 januari 2018

In woonwijk Kervyn werd onlangs het glas geheven op het nieuwe jaar. De gemeente leverde een grote tent om de koude min of meer buitenspel te zetten, terwijl enkele buurtbewoners drankjes en hapjes meebrachten. "We organiseren ieder jaar een buurtfeest in de zomer, maar ook voor het nieuwe jaar komen we graag eens samen", aldus Serge Roelens. "En daar hoort uiteraard een glaasje cava bij."





(MCT)