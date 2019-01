Installatievergadering uitgesteld wegens klacht N-VA Burgemeester moet nog even wachten om eed af te leggen Marc Colpaert

04 januari 2019

Omdat de N-VA Gooik een klacht ingediend heeft bij de raad voor verkiezingsbetwistingen wordt de installatievergadering van 8 januari uitgesteld naar 22 januari. Tevens kan burgemeester Michel Doomst(CD&V) niet zijn eed afleggen bij de gouverneur van Vlaams-Brabant. De N-VA Gooik heeft een klacht ingediend bij de raad voor verkiezingsbetwistingen, omdat de CD&V uit Gooik blijkbaar een ‘commercieel’ ledbord zou gebruikt hebben voor de verkiezingen. Door deze klacht kan de huidige burgemeester Michel Doomst(CD&V) nog niet opnieuw de eed afleggen om vanaf dit jaar de nieuwe burgemeester van Gooik te worden. “Door deze klacht zijn de verkiezingen in Gooik nog steeds niet geldig verklaard. Dus kunnen wij de gemeenteraad niet bijeenroepen voor de installatievergadering”, zei burgemeester Michel Doomst. Pas in de loop van volgende week wordt er een uitspraak verwacht van de raad voor verkiezingsbetwistingen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de werking van het gemeentebestuur, maar blijft het oude schepencollege nog even in voege tot aan de installatievergadering. MCT