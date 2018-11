Ingrid krijgt Gooikse Sportparel Voor haar vele jaren inzet voor de volleybal MarcColpaert

19 november 2018

Ingrid Cammaert uit Gooik heeft uit handen van burgemeester Michel Doomst (CD&V) de Gooikse Sportparel gekregen. Ondervoorzitter Erik Van Cauteren van de Sportraad had al een tip gegeven door te stellen dat de Sportparel 2018 een vrouw was. “Maar toen had ik nog totaal geen idee, dat ik er voor in aanmerking kwam. Toen de burgemeester dan mijn naam liet vallen, was ik totaal overdonderd”, lacht Ingrid. Ze krijgt deze trofee omdat ze zich al vele jaren inzet voor de volleybalsport (Govok). Vanaf 1976 was ze er bij toen er nog volleybal trainingen buiten werden georganiseerd, want een sporthal bestond toen nog niet. Nadien speelde ze zelf meer dan 30 jaar op een zeer hoog niveau volleybal en vandaag zit ze nog steeds in het bestuur van de club. “Haar inzet voor deze sport is fenomenaal en ze verdiende deze Sportparel voor 200 procent”, besluit de burgemeester.