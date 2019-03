Infomoment over huren en verhuren Marc Colpaert

24 maart 2019

De Woonwinkel Pajottenland organiseert een infomoment over de nieuwe huurwetgeving dit gaat door in de zaal Parecia, Edingsesteenweg 250 in Leerbeek. Vlaanderen heeft sinds 1 januari van dit jaar een eigen Vlaams Woninghuurdecreet. Tijdens het infomoment wordt dieper ingegaan op de belangrijkste wijzigingen voor huurder en verhuurders. U krijgt antwoorden op vragen als: verhoging huurwaarborg; opzegging overeenkomst; welke info mag verhuurder opvragen bij de huurder en nog tal van andere info. Dit gaat door op woensdag 27 maart om 20 uur in de zaal Parecia in Leerbeek. Inschrijven is niet nodig, meer info via: info@woonwinkelpajottenland.be.