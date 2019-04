Indiaantjes maken speelpleinwerking ‘t Foensjke onveilig Marc Colpaert

12 april 2019

Er liepen verdacht veel indianen rond tijdens de speelpleinwerking in Gooik. De lokalen van de dorpsschool De Bron naast het gemeentehuis van Gooik werden tijdens de vakantie ingepalmd door een 60-tal kinderen per dag, die genoten van de speelpleinwerking ‘t Foensjke. De eerste week van de vakantie stond in het teken van ‘indianen’, de tweede week kreeg als thema ‘ridders en prinsessen’. “Wij zorgen ervoor dat alle kinderen een mooie tijd beleven en deze week lopen er hier verdacht veel indianen rond”, lachte de verantwoordelijke Sven Vanderrusten. Als afsluiter van een geslaagde vakantie gaan ze op vrijdag 19 april zwemmen in de Gavers in Geraardsbergen.