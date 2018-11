Inbrekers profiteren van Wapenstilstand Tom Vierendeels

13 november 2018

17u28 0 Gooik Wapenstilstand was het bij inbrekers duidelijk niet. In Gooik sloegen ze maar liefst vier keer toe tijdens het weekend. De daders profiteerden van de afwezigheid van de bewoners.

De daders sloegen zaterdagavond op drie plaatsen hun slag tussen de late namiddag en middernacht. Dat gebeurde in de Kerkhofstraat, de Klein-Brusselstraat en de Wijngaardstraat. Bij de drie woningen konden de inbrekers zich toegang verschaffen door een raam aan de achterzijde open te breken. Bij de drie feiten verzamelden de daders juwelen, kledij, multimediatoestellen en een brandkast.

Tussen donderdagavond en maandagavond werd ook ingebroken in een woning langs de Edingsesteenweg. Hier werd een gat in het raam aan de achterzijde gemaakt, om zo het raam te kunnen openen via de hendel. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen. Mogelijk werd ook deze inbraak dus zaterdagavond gepleegd.

Voorlopig is er geen spoor naar de daders en de buit van de vier feiten. De politie onderzoekt de zaak.