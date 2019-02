In het najaar een uitkijktoren op de Kesterheide In het teken van 450 jaar Bruegel Marc Colpaert

19 februari 2019

19u31 0

De gemeente Gooik is van plan om op de top van de Kesterheide een soort kunstwerk te laten plaatsen dat dienst moet doen als uitkijktoren. Dit in het kader van de herdenking van de bekende kunstenaar Pieter Bruegel die 450 jaar geleden stierf. “Wij gaan samen met enkele andere Pajotse gemeenten zoals Roosdaal, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw een soort van belevingsroute uitstippelen door het Pajottenland met telkens een stop in deze drie gemeenten en dan nog eentje ter hoogte van de Kesterheide op het hoogste punt van Gooik”, verduidelijkt burgemeester Michel Doomst (CD&V). In de drie gemeenten komt er telkens een doorkijkkunstwerk: in de Hunsel in Roosdaal, het Nelleken in Lennik en ter hoogte van de Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw. “Het is de bedoeling dat de mensen vanuit het kasteel van Gaasbeek de streek waar Bruegel vroeger leefde en werkte komen ontdekken. De uitkijktoren op de Kesterheide zal geen monumentaal kunstwerk worden, ik denk dan vooral aan een mooi kunstwerk van een viertal meters hoog en met een soort uitkijkplatform voor de bezoekers. Die kunnen vanaf dit platform dan de streek van Bruegel aanschouwen. Ik hoop dat dit realiseerbaar is tegen september van dit jaar”, aldus Doomst. De provincie Vlaams-Brabant zal 180.000 euro investeren in dit project. Op de volgende gemeenteraad van Gooik op dinsdag 26 februari zal dit project besproken worden en zal er naar alle waarschijnlijkheid groen licht gegeven worden voor de realisatie.