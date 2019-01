In de Kwakenbeekstraat vierden ze feest Marc Colpaert

10 januari 2019

In de Kwakenbeekstraat werden enkele gemeentelijke tentjes geplaatst voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink voor de buurtbewoners. Op zaterdag trok al een delegatie van inwoners door de straten om verkleed van huis tot huis te gaan zingen. Op zondag werden dan enkele tentjes geplaatst, waar de inwoners een drankje konden komen nuttigen, eventueel aangevuld met een tartiflette. Een tartiflette is een klassiek gerecht uit de Franse Haute-Savoie. Het is een stevige herfstmaaltijd op basis van aardappelen, kaas, spek en witte wijn. “Deze nieuwjaarsdrink is natuurlijk ideaal om alle buren een gelukkig nieuwjaar te wensen en geloof me, er zijn er al een hele hoop langs geweest”, zei Lieven Krikilion. MCT