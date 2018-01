Hugo en Nele stellen geitenproject voor 02u29 0 Foto Colpaert

Hugo O en Nele Pynket uit Oetingen stelden in het zaaltje achter café 't Vijfde Wiel hun geitenproject voor. Vijf jaar geleden overleed Tanne, de dochter van Hugo en Nele aan een hersentumor. Haar ouders wilden iets speciaals doen voor andere kinderen en opteerden voor de uitbouw van een project in Malawi in Afrika. "Wij bouwden er eerder al een geitenstal. Wij stelden alles in het werk zodat de plaatselijke bevolking op hun eigen benen kunnen staan", zegt Hugo. Onlangs hebben ze nog een twintigtal geiten bijgekocht. "In de toekomst is het de bedoeling dat we in Malawi een waterleiding plaatsen voor de mensen en voor de geiten, daarom verkopen wij hier vandaag speciaal geitenbier, waarvan elke euro naar dit project gaat", vertelde Nele.





(MCT)