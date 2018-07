Honderd buren genieten van negende buurtfeest in De Ham 03 juli 2018

In zaal De Ham in Kester kwamen meer dan 100 mensen uit de buurt samen voor het negende buurtfeest van de inwoners van de Bruneaustraat, de Edingsesteenweg en De Ham. Er was animatie voorzien, er stond een springkasteel voor de kinderen en natuurlijk was er een barbecue. "Het is de eerste keer dat wij de kaap van honderd aanwezigen bereiken. Ook tal van jonge gezinnen waren van de partij", vertelde Luc Vandevelde. Na het eten konden de aanwezigen wat bijpraten met de buren en wie zin had, mocht wat gaan sporten in een weide verderop. De kinderen hadden in ieder geval de tijd van hun leven.





(MCT)