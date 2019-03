Hof van beroep zeer mild voor beruchte landbouwer: van 39 naar 5 maanden cel voor Koen V. WHW

12 maart 2019

14u40 0 Gooik Koen V. (50) is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot 5 maanden cel met uitstel voor weerspannigheid, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Een enorme meevaller voor de beruchte landbouwer uit Gooik, aangezien hij in eerste aanleg maar liefst 39 maanden cel voor dezelfde feiten had gekregen.

“Het hof heeft de feiten in zijn juiste context geplaatst”, analyseerde zijn advocaat Wouter Smet het net uitgesproken arrest. Er stond voor zijn cliënt Koen V. dan ook veel op het spel. Indien de 39 maanden cel die in eerste aanleg -z ij het deels met uitstel - was uitgesproken bevestigd werd, zou de landbouwer minstens een deel van zijn straf in de gevangenis moeten uitzitten. Het openbaar ministerie had bovendien voor het hof van beroep 45 maanden cel gevorderd voor de ‘fundamenteel oneerlijke man’. V. was de voorbije jaren uitgegroeid tot de beruchtste boer van ons land na verschillende incidenten en verdachtmakingen.

In de zomer van 2015 verdachten de speurders hem ervan betrokken te zijn geweest bij de nog steeds niet opgehelderde verdwijning van voormalig topvolleyballer Stephen Shittu drie jaar daarvoor. Uiteindelijk bleek de landbouwer hier niets mee te maken te hebben, maar bij de huiszoeking veroorzaakten de agenten volgens V. veel schade. Naar verluidt moesten tientallen koeien afgemaakt worden na een uierinfectie, nadat ze verkeerd gemolken waren door een speciaal team dat door de politie opgeroepen was. Met verschillende stukken van onder andere een veearts en enkele andere kennissen trok V. zelfs naar de rechter om een schadevergoeding te bekomen. Zonder succes. De stukken bleken vervalst te zijn. De correctionele rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg tot 18 maanden cel waarvan de helft met uitstel. Het hof van beroep achtte de feiten bewezen, maar tilde er helemaal niet zo zwaar aan. Resultaat? Een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel.

Geen gewapende weerspannigheid

Voor de politie was het nooit een plezier om langs te gaan bij V. Nadat hij nogmaals een bezoekje van de politie gekregen had in de zaak Shittu, vond V. het welletjes. Hij ging in de clinch met de agenten en bedreigde hen. Ook de mensen van de Civiele Bescherming kregen het aan de stok met hem. In eerste aanleg kreeg hij 12 maanden met uitstel voor gewapende weerspannigheid. Deze zaak leverde toen ook zijn zoon een celstraf van zes maanden met uitstel op. Hij zou op een bedreigende manier met een verreiker vlak voor een politiewagen gestopt zijn. De verdediging gebruikte beelden om aan te tonen dat dit incident wel meeviel. En met succes want in beroep bleef er van de 12 maanden met uitstel nog slechts eentje over. Zijn zoon werd vrijgesproken. “De verreiker werd niet als wapen ingezet. Dit was enkel gewone weerspannigheid, geen gewapende”, aldus het hof.

‘Schrik van het Pajottenland’

In een derde zaak kreeg hij een celstraf van 9 maanden met uitstel. Volgens de rechter had hij een kennis aangespoord om zich te melden als getuige van buitensporig geweld door de politie. Het hof achtte deze feiten ook bewezen maar vond een celstraf van 1 maand met uitstel een billijke straf. Van 39 naar 5 maanden cel met uitstel. Een onverwachte ommekeer. “Mijn cliënt wordt al jaren door de publieke opinie gepercipieerd als de ‘schrik van het Pajottenland’. Het is nu wel duidelijk dat het meer dan een brug te ver is om hem in dergelijke termen te omschrijven”, aldus zijn advocaat Wouter Smet, die op 29 april nog zal moeten pleiten in een ander dossier tegen V. Daarin riskeert de man voor het hof van beroep 18 maanden cel omdat hij samen met enkele familieleden slaags was geraakt met enkele agenten. “Ook die zaak betwisten we op verschillende vlakken”, gaf Smet hierover al mee.