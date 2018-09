Historische bakhoven krijgt nieuw jasje 01 september 2018

02u33 0 Gooik De oude bakoven in educatief centrum Paddenbroek in Gooik wordt nog dit jaar gerestaureerd. De oven is na 81 jaar dringend aan vernieuwing toe.

Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeente gaan in het najaar van start met de werken. Vooral het ovengewelf is in slechte staat. Het is opgebouwd uit vuurvaste stenen van slechte kwaliteit en is in ver gevorderde staat van verval. De ovenstoel is gebouwd met zowel gewone bakstenen als vuurvaste stenen. De ondervloer is beton. Ooit konden er 25 broden gelijktijdig in de oven gebakken worden.





15.000 euro

"Het Regionaal Landschap coördineert jaarlijks een erfgoedproject voor de herwaardering van niet-beschermd klein historisch erfgoed, zoals deze bakoven", legt Anneleen Vanderputten uit. De kosten bedragen bijna 15.000 euro, waarvan 70 procent ten laste is van de provincie Vlaams-Brabant via het Regionaal Landschap, de overige 30 procent is voor de gemeente, eigenaar van Paddenbroek. Na de werken zal de bakoven op regelmatige basis gebruikt worden.





