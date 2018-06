Hippoliet en Christiane zijn gouden paar 05 juni 2018

Hippoliet Van der Meeren en zijn vrouwtje Christiane Van Cutsem vierden in de Wok Garden in Leerbeek hun gouden huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen in de winkel van de tante van Christiane, werden verliefd en trouwden wat later.





Het koppel kreeg samen vier kinderen: Marianne, Petra, Noël en Patsy en hebben ondertussen ook al vijf kleinkinderen.





Hippoliet was chauffeur en onderhoudstechnicus, Christiane werkte in een schoenenfabriek en zorgde voor de vier kinderen. Vandaag volgt zij Engelse les en leert ze met de computer werken. Hippoliet speelt graag petanque, gaat ook naar het voetbal en is imker.





