Het 'Plosj' wordt weer fris en levendig: groenzones, zitbanken én minder parkeerplaatsen Marc Colpaert

08 maart 2019

17u30 0 Gooik De werken ter hoogte van het centrum van Gooik zijn gestart. Met groenzones en zitbanken en minder parkeerplaatsen moet het centrum terug fris en levendig worden. Om ‘t Plosj als centrale ontmoetingsplek een duwtje in de rug te geven, komen er deze zomer een paar speciale evenementen zoals een wijnbar en een beachvolleytornooi.

Het centrum van Gooik - in de volksmond spreken ze van ‘t Plosj - was de laatste jaren herleid tot één grote parking, waar behalve parkeren niet veel te beleven viel. “Wij willen dit veranderen en van het Plosj terug een soort ontmoetingsplaats maken”, zegt schepen Simon De Boeck (CD&V). Na een paar inspraakmomenten en een bevraging, koos men voor groenzones op het plein, een grote linde, een aantal zitbanken, speelruimte voor de kinderen en een fietsenstalling. Het aantal parkeerplaatsen wordt verminderd tot 12 en men mag er nog maximaal 4 uur parkeren. Een mindervalidenplaats blijft uiteraard aanwezig en alle parkeerplaatsen blijven absoluut gratis. De zeilsculptuur blijft het centrale aantrekkingspunt van het plein. Ze biedt namelijk niet alleen beschutting tegen regen en zon, maar geeft het plein vooral haar identiteit terug. “Om ‘t Plosj als centrale ontmoetingsplek een duwtje in de rug te geven, plannen we deze zomer onder meer een wijnbar en een beachvolleytornooi”, zegt de schepen. De typische kasseien zijn een belangrijk onderdeel van de identiteit van het plein en blijven dan ook behouden. De toegevoegde materialen worden enerzijds blauwe hardsteen, keerelementen in beton om de niveauverschillen op te vangen en houten bankbekledingen voor een warmere sfeer. De werken moeten eind april achter de rug zijn.