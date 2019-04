Het Pajottenland ontdekken en proeven tijdens een 'Rondje Bruegelen' Marc Colpaert

08 april 2019

Het Pajottenland doorkruisen van op een scooter, in een 2PK’tje of een minibus en genieten van streekproducten, dat is allemaal mogelijk op zondag 5 mei. Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland & Zennevallei organiseren samen met plaatselijke verhuurbedrijven en horecazaken een ‘Rondje Bruegelen’ door de streek. “Het is de bedoeling dat de mensen een dagtrip maken en hiervoor een beroep doen op scooters of andere vervoermiddelen die wij hen aanbieden, in samenwerking met enkele verhuurmaatschappijen. Nadien gaan ze op bezoek bij tal van handelaars en op deze manier wordt onze streek nog eens extra in de kijker gezet”, zei Jos Huwaert van Pajottenland+. De deelnemers kunnen die dag terecht in het fruitbedrijf van Billens-Van Laer in Gooik, het museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele. In het Terlindenhof in Heikruis krijgen ze een broodjesmaaltijd van Carmello. Na de middag is er nog een bezoek voorzien in het Wijndomein Dappersveld-Woestijn in Elingen met degustatie van een wijntje. Nadien rijden de deelnemers terug naar hun startplaats. Starten kan die dag bij Scootertours (scooters) in Roosdaal, Pajot Experience(scooters) in Oetingen of bij Corallium (2PK’tje of minibus voor 7 personen) in Gooik. Meer informatie op: www.pajottenland.be