Het oude voetbalveld van Kester verdwijnt Marc Colpaert

05 maart 2019

10u32 0

Het oude voetbalveld van VC Kester langs de Edingsesteenweg in Kester is niet langer meer in gebruik en zal straks opnieuw een functie krijgen als landbouwgrond. Grote machines zijn momenteel bezig met het neerhalen van de laatste palen die vroeger rond het voetbalveld van Kester stonden. Mede door de fusie van VC Kester en SK Gooik werd beslist om de stilaan verouderde site van Kester te verlaten en te gaan spelen op een nieuw terrein op de site Verbroedering Strijland. En aangezien er niet langer meer gespeeld werd op dit veld werden ondertussen al heel wat werken uitgevoerd om op het voormalig voetbalveld, opnieuw als landbouwgrond in gebruik te nemen. Als laatste werden de grote palen uit de grond getrokken zodat straks niets meer te zien is van de vroegere voetbalsite van Kester. MCT