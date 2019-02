Het nieuwe Persboek is klaar Marc Colpaert

25 februari 2019

Het nieuwe Persboek 2018 van de Heemkundige Kring uit Gooik is klaar en is te koop bij locale handelaars in Gooik. Het nieuwe boek telt 490 bladzijden waarvan 25 bladzijden in kleur, met al het nieuws dat verscheen in de gedrukte kranten of weekbladen uit het vorige jaar. Toch is het Persboek minder dik dan vorig jaar. “Het is inderdaad correct dat het vorige boek 100 bladzijden dikker was, dit is niet omdat de journalisten minder over onze gemeente hebben geschreven, maar deze vermindering is vooral te wijten aan het feit dat enkele locale weekbladen zoals Het Pajottenland niet meer verschijnen”, vertelde voorzitter Jean-Paul De Loecker. Steven Sonck, Deborah De Deyn, Linda Ameys, Johnny Van Baveghem en Jean-Paul De Loecker werkten dit jaar mee aan het Persboek. Dit is te koop bij de Heemkundige Kring zelf en bij enkele locale handelaars in Gooik en kost normaal 25 euro en 22 euro voor leden van de Kring. MCT