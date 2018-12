Het Nestje met creatieve werkjes op de kerstmarkt Marc Colpaert

11 december 2018

De juffen Inge en Lesley en directeur Martine Cromphout - zeg maar gerust het hele lerarenkorps van de school - verkochten creatieve werkjes van hun kleuters tijdens de kerstmarkt in de Seniorie Kesterberg. De gemeentelijke kleuterschool Het Nestje uit Leerbeek telt vandaag 25 kleuters en is daarmee waarschijnlijk het kleinste schooltje uit onze regio. “ Wij vinden het belangrijk dat de mensen onze kleine, maar fijne school leren kennen. Wij weten dat kleinschaligheid een meerwaarde kan betekenen voor ieder kind. Om dit te promoten staan we hier vandaag op deze kerstmarkt en verkopen wij werkjes gemaakt door onze kleuters”, zei Martine Cromphout. Alle opbrengsten gaan gebruikt worden voor de aankoop van educatief materiaal voor de kinderen. MCT